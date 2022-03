Ventajas de apostar por alimentos de proximidad como el limón de Europa

Durante los últimos años un nuevo concepto se ha unido a los ya omnipresentes sostenibilidad y ecológico en la jerga alimentaria. Se trata del producto de proximidad, es decir, aquel que se produce y/o recolecta cerca de su lugar de venta, donde es adquirido por el consumidor final. Y es que todos ellos se relacionan entre sí, puesto que optar por este tipo de comestibles, como el limón cultivado en Europa, también contribuye a minimizar el impacto en el medio ambiente.

Pero, ¿qué ventajas tiene apostar por el consumo de alimentos de proximidad? Principalmente, el primer beneficio deriva, como su propio nombre indica, de la cercanía con el punto de venta, lo que implica una menor contaminación ambiental durante el transporte. Además, un trayecto más abreviado no necesita embalajes muy consistentes, lo cual reduce los residuos generados.

En este sentido, cabe destacar que la Unión Europea pasó a ser la zona productora de limón más importante del mundo en la temporada 2020/21, según datos de la World Citrus Organisation (WCO), al registrar unas 1.640.000 toneladas, de las que España aportó 1.031.000 toneladas; procediendo el restante de Italia (491.000 toneladas), Grecia (85.000 toneladas), Portugal (27.000 toneladas) y Chipre (6.000 toneladas). Tal situación permitió que Europa se situase por encima de países destacados en su cultivo como Argentina, Turquía, EEUU o Sudáfrica, y que el consumidor europeo pudiera disfrutar de uno de los limones con mayor calidad a nivel mundial.

De igual modo, que el limón europeo sea de proximidad significa frescura y, sobre todo, respeto a su ciclo completo de maduración. También hay tener en cuenta que es un alimento autóctono, adecuado a las condiciones climáticas y del terreno. Por ejemplo, este cítrico tan popular dentro de la saludable dieta mediterránea está producido y elaborado en las circunstancias apropiadas.

Por último, recurrir a los alimentos de proximidad supone mantener e incluso mejorar el empleo de la región productora. En el caso del limón de Europa, el 60% procede de España, en concreto de campos ubicados en la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que a la vez moldean uno de los mayores bosques de limoneros del planeta, con trece millones de árboles.

Así, al adquirir limón cultivado en Europa, los propios consumidores pueden ejercer un papel mucho más activo y transformador para conservar el medio ambiente, dado que este cítrico ha demostrado ser un perfecto fijador de gases de efecto invernadero. Esto se debe a que cada limonero absorbe unos 22,6 kg al año de CO2, según el informe ‘Huella de carbono del sector del limón de España’ elaborado por la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO).

Estas y otras particularidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, con el objetivo de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien propiedades diferenciadoras como su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El limón europeo, el gran desconocido de la dieta mediterránea