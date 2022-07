¿Entiendes a tu animal de compañía? Diez claves de la campaña #Inseparables para fortalecer el vínculo con perros y gatos

¿Cómo es la relación con tu animal de compañía? ¿Entiendes realmente a tu perro? ¿Conoces las necesidades de tu gato? Para garantizar el bienestar de nuestro animal de compañía, es necesario pararnos a pensar en lo que verdaderamente necesita para ser feliz. Es importante saber detectar las señales que nos envía nuestro perro o gato e identificar los principales problemas que puedan surgir.

Por todo esto, la Fundación Affinity y Atresmedia han lanzado la campaña #Inseparables, que busca concienciar a las familias para que tengan la mejor relación posible con sus perros y sus gatos. El objetivo es conocer mejor a nuestros animales de compañía, cuidar la relación con ellos y saber lo que podemos esperar de ese vínculo.

¿Por qué es necesaria la campaña #Inseparables?

A veces creemos que estamos cumpliendo todas las necesidades de nuestros animales y que estos son muy felices, pero no siempre es así. Según un estudio realizado por investigadores de la Fundación Affinity entre más de mil familias que conviven con perros, tendemos a pensar que nuestros animales de compañía son más felices de lo que realmente son.

¿Por qué ocurre este fenómeno? El problema fundamental reside en que tendemos a valorar una situación conforme a cómo la vivimos nosotros. Las necesidades de un animal difieren mucho de las necesidades de una persona, así que no debemos tratar de satisfacerlas de la misma manera. Por ejemplo, un perro disfruta más de un largo paseo olisqueando todo lo que encuentre a su paso que de un collar de diseño, un pastel de cumpleaños o de irse de vacaciones. Es conveniente no humanizarlos.

Sin embargo, no siempre resulta sencillo identificar los posibles problemas que afectan a un perro o gato. Precisamente, la campaña #Inseparables de la Fundación Affinity y Atresmedia pretende ser un movimiento que permita ayudar a los pet parents a que tengan la mejor relación posible con sus animales de compañía. Para ello, es importante conocer bien las necesidades reales de nuestros perros y gatos para ser felices.

Esta campaña quiere invitar a la reflexión de los cuidadores, dándoles la información y las herramientas necesarias para que puedan identificar si realmente están cubriendo las necesidades reales de su animal. Además, se busca motivar la conversación para que entre las propias familias puedan darse consejos, compartir reflexiones e ideas de cómo están forjando la mejor relación con su perro o gato.

¿Cómo fortalecer el vínculo con perros y gatos?

No hay una fórmula exacta, pero desde la Fundación Affinity han definido en el marco de la campaña #Inseparables diez claves que todo pet parent debería tener en cuenta:

1. Quiere sentirse perro o gato: Los perros olfatean, escarban, buscan... y los gatos, quieren cazar, estar en las alturas, esconderse… Si no puede hacer eso no puede ser lo que es, ¡un perro o un gato! Su mayor recompensa es verse capaz de hacer aquello que le define como lo que es, que forma parte de su naturaleza. Averigua qué es lo que más le gusta hacer (que sea positivo para él) ¡y ofréceselo!

2. Entender lo que siente es clave en vuestra relación: En cualquier relación la comunicación es un elemento básico. Entender lo que siente tu animal y lo que te quiere transmitir es clave y para conseguirlo. Infórmate en webs especializadas o libros que hablen de la comunicación con perros y gatos.

3. Jugar le permite conectar con su esencia: El juego es fundamental en vuestra relación. Igual que a nosotros, la actividad lúdica es fundamental para estimularles: tú disfrutarás, y ellos practicarán sus habilidades de forma divertida. Pero no solo es un entretenimiento, sino que en su caso forma parte de las conductas normales que un animal muestra cada día y es fuente de bienestar: están "programados" para ello y por eso es una necesidad a cubrir.

4. Él te adora (y no es por lo que crees…): Lo que más necesita de ti no es un abrazo (que a muchos perros y gatos no les gustan demasiado) o que le expliques cómo te ha ido el día, sino pasar tiempo contigo jugando, paseando o sintiéndose seguro en el entorno que tú le ofrezcas.

5. Tú eres su mundo: Necesitan nuestro apoyo y afecto. Prestarles toda nuestra atención es bueno porque estamos más pendientes de sus señales y disfrutamos más de su presencia. Así que cuando estéis juntos haciendo alguna actividad, intenta dejar a un lado las distracciones (móvil fuera) y disfruta del presente como hacen ellos.

6. Dile lo que esperas de él: Sí, ellos también quieren saber lo que esperamos de ellos. Esto les ayuda a tener un entorno más predecible y evita la frustración que se muestra en problemas de comportamiento. Conviene reaccionar de la misma manera ante las mismas conductas y para que aprendan qué esperamos de ellos.

7. Ofrécele un entorno estimulante: Ni tú ves cada día la misma película ni ellos quieren oler cada día la misma calle, el mismo parque... El mundo es muy rico y a ellos les gusta descubrir cosas nuevas. En gatos, adecúa el espacio también para enriquecer su mundo con espacios en alto y lugares donde pueda refugiarse.

8. Haz que se sienta seguro: Tú eres su superhéroe. Te necesita para sentirse seguro y tanto el espacio (en gatos) como el apoyo de la familia es clave para ellos. Para tu perro, tú eres su principal fuente de seguridad, tanto si están pasando cosas buenas como malas. Si tú estás, él está mejor. Para tu gato, lo que le hace sentir seguro es su territorio. Su casa es su lugar seguro.

9. Evita que sufra: Evita cualquier cosa que le asuste o que le ponga nervioso o le haga estar intranquilo. Hay cosas inevitables pero seguro que puedes encontrar la manera de hacerlo más llevadero.

10. Las relaciones no son perfectas (y esta tampoco): En cualquier relación la comunicación es un elemento básico. Entender lo que siente tu animal y lo que te quiere transmitir es clave, y para conseguirlo infórmate en webs especializadas o libros que hablen de la comunicación de perros y gatos. Por ejemplo, no siempre que mueven la cola significa que están contentos, el contexto y el resto de señales serán clave para entender realmente qué te quieren decir.