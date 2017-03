Jairo Sánchez, una auténtica ‘Bomba’ en su actuación como King África

Mónica Naranjo hace su particular versión de la ‘Bomba’, tras la actuación de Jairo Sánchez

La actuación de Jairo Sánchez ha dejado perplejo al jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’. Ese perfecto ‘King África’ ha traído muchos comentarios y recuerdos por parte del jurado. Àngel Llàcer no ha podido resistirse y le ha propuesto un juego bastante divertido al concursante, en el que hemos disfrutado mucho cantando ‘El camaleón’, ‘Paquito el chocolatero’ y ese ‘Salta’.

Jairo Sánchez: “Cuando vi en televisión a Manel diciendo que empezaba 'TCNMST' dije: esta es mi oportunidad"

Jairo Sánchez tiene 29 años y viene desde Valencina de la Concepción (Sevilla), dice que pretende ser actor, pero no siempre lo consigue. No cree que pudiera dedicarse a algo que no fuera esto. Aunque se presentó al casting del programa, él se define más como cómico que como cantante, y lo que quiere es hacer personajes con un poco de humor. Otra de sus aficiones son los juegos de mesa, tiene más de 200.