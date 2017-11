La insólita confesión de Lolita en el último adiós a Lola Flores

¡CÓMO NOS GUSTAN SUS ANÉCDOTAS!

No hay gala de 'Tu cara me suena' que Lolita no nos sorprenda con una de sus famosas anécdotas. En la séptima, después de la imitación de La Terremoto de Alcorcón, la miembro del jurado contó una divertida historia, protagonizada por Marujita Díaz, que tuvo lugar en día que murió Lola Flores.