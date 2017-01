La madre de Diana Quer cree que su hija podría estar en EEUU

Diana López, madre de Diana Quer, ha solicitado a SOSdesaparecidos que inicie una alerta de búsqueda de su hija en EEUU. Joaquín Amills, presidente de SOSdesaparecidos, ha confirmado que está a punto de entrar en vigor una alerta internacional centrada en los estados de Tenesse, Virgina, Carolina del Norte y del Sur y Florida.

Tal y como asegura Amills esta búsqueda se inicia por hipótesis de la madre de la joven desaparecida hace ya más de dos meses. "Diana cree que su hija se puede encontrar en uno de estos estados con vida", sostiene.

Asegura que hace dos semanas que no reciben ninguna noticia de avistamiento de Diana. Sobre las informaciones que sitúan a la joven subiéndose a un coche en el puerto de Taragoña no le da mucha credibilidad por el tiempo que ha transcurrido cuando se ha conocido ese testimonio y la implicación en los hechos narrados de un segundo coche del que no se aporta más información.