Tras la victoria de la coalición de izquierdas de Alexis Tsipras en las elecciones generales griegas, en Espejo Público hemos hablado con Dora Makri, una periodista griega corresponsal en nuestro país de la nueva televisión helena. "No nos ha tocado ninguna lotería. La gente no cree en milagros ni utopías. Pero un pueblo que lleva cuatro años humillado y sangrando necesita que se haga una política humanitaria que es lo que está diciendo Tsipras. También hay que aligerar la vida de los griegos. Nadie ha dicho que Grecia no vaya a pagar su deuda", ha asegurado en Espejo Público.

Según Makri, "Grecia ha sido el mayor experimento de la austeridad. Esa política se ha ejercido en Grecia de manera maravillosa aunque solo aportemos el 2% del PIB de Europa. Samaras ha perdido por la insistencia en proponer plíticas de austeridad. Antes de estas políticas en Grecia no conocíamos los comedores sociales y ahora el 30 por ciento de la población tiene que usarlos, es un producto de la austeridad, no de la deuda".