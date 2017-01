Crimen de Pioz: "Este crimen no está hecho por personas, sino por animales"

Wallfran acaba de llegar desde Brasil para colaborar con la investigación y tramitar la repatriación del cuerpo de su hermano y de su familia, brutalmente asesinados en la localidad de Pioz. "Este crimen no está hecho por personas, sino por animales, monstruos que no pueden estar en la sociedad".

El hermano de Marcos, ha roto a llorar al hablar de su familia "no descarto nada" y asegura "si mi hermano tenía un problema con una persona, primero no es para tanto y si tenía que pagar solo sería él, pero no de esa forma". Por último, Wallfran cree que se han dicho muchas "mentiras" sobre su hermano y también ha querido agradecer el trabajo del consulado español en Salvador de Bahía.