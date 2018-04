Ingenieros de Bilbao desarrollan el primer plato capaz de absorber calorías de la comida

La idea de comer sin preocuparse por las calorías está más cerca de lo que parece. Unos ingenieros de Bilbao han desarrollado un plato capaz de absorber la grasa de la comida, un invento que todavía nadie había propuesto. Se trata de un plato capaz de reducir las calorías. El invento se denomina 'Hola'.

Se trata de un sistema que proporciona la absorción de 100 a 200 calorías. El sistema ha conllevado años de investigación por la Universidad del País Vasco. El mecanismo está inspirado en los agujeros de las esponjas de mar, ya que su piel es capaz de absorber las sustancias de su alrededor, tal y como se explica en la página oficial del producto.

Aunque este invento parezca milagroso, desde la web advierten precisamente de que no hace milagros. Si bien es cierto que podrá ayudar a mantener en forma la figura, no lo es menos que no será suficiente para pasar a estar en forma. Para ello, es importante realizar ejercicio de forma regular, para que la pérdida de peso con platos 'Hola' sea exitosa.