Soldados israelíes arrastran a un niño palestino de 8 años para que delate a otros pequeños que tiraban piedras

Soldados del Ejército de Israel 'arrastraron a un niño de 8 años casa por casa' para que identificara sospechosos de haber lanzado piedras contra los uniformados, denunció este jueves con un vídeo del suceso la ONG israelí Betselem.

Las imágenes muestran cómo varios soldados sostienen a Sufian Abu Hitah, menor de edad, y lo llevan por algunas de las viviendas de la localidad cisjordana de Hebrón con el fin de que localice a menores que supuestamente se habían enfrentado a las fuerzas de seguridad, argumentó el portavoz de la organización, Amit Gilutz.

El Ejército israelí respondió que "las fuerzas de seguridad no le pidieron al menor que les dirigiera a otros sospechosos". "En una revisión inicial del incidente, se concluyó que un cóctel molotov fue lanzado hacia la comunidad (colonia) de Kiryat Arba. Las fuerzas de seguridad que fueron requeridas en la escena capturaron a un sospechoso. Debido al hecho de que el sospechoso era menor de edad, fue llevado a la casa de sus padres", declaró en un comunicado.

El final del vídeo muestra a un grupo de vecinas increpar a los soldados en la calle Jabal Juhar hasta que consiguen tirar del menor que sujetaban los soldados y, según la ONG, entregarlo a la madre tras una hora retenido.

Los hechos se produjeron el domingo 19 de marzo, cuando "Abu Hitah estaba vagando descalzo fuera de su casa en Hebrón en busca de un juguete que había perdido y un grupo de al menos 15 soldados lo agarró", aseguró Betselem en su denuncia.

"Dos soldados cogieron al niño del brazo y lo arrastraron hasta el barrio de al Harika, donde exigieron que señalara a los niños que supuestamente habían arrojado piedras y una bomba molotov a la colonia de Kiryat Arba", explicó sobre la secuencia que aparece en el vídeo.

"Me acerqué a uno de los soldados y le pedí que me devolviera a mi hijo. Se negó y dijo: Si lo quieres de vuelta, convéncelo para que nos diga los nombres de los niños que estaban tirando piedras. Traté de explicarles que no vivimos en el vecindario y que solo estábamos visitando a mis padres", narró la madre del menor, Amani Abu Hitah, a la organización.

"Sufian estaba temblando de miedo", sostuvo la madre. El menor aparece llorando a la salida de una de las viviendas inspeccionadas mientras los uniformados lo agarran.