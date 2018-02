Abdeslam se niega a declarar ante el tribunal que lo juzga: "Mi silencio no me hace culpable ni criminal, es mi defensa"

Salah Abdeslam en el juicio | EFE

Salah Abdeslam, el único terrorista que sobrevivió a los atentados de París del 13 de noviembre en 2015 que costaron la vida a 130 personas, ha decidido no responder a ninguna pregunta de los magistrados en el arranque del juicio, este lunes en Bruselas, por su participación en un tiroteo contra la Policía belga, días antes de los atentados del 22 de marzo de 2016 en la capital belga.

"No deseo responder a ninguna pregunta (...). Se me acusa, aquí estoy. Mi silencio no me hace culpable ni criminal, es mi defensa", dijo el presunto yihadista, de 28 años, que llegó al Palacio de Justicia custodiado por policías luciendo media melena y barba.

El acusado dijo constatar que "los musulmanes son juzgados y tratados de la peor manera, sin piedad" y se encomendó a Alá ante el tribunal. "No tengo miedo de usted, ni de sus aliados. Tengo confianza en Alá", dijo Abdeslam, quien rechazó contestar a las preguntas del tribunal,

El terrorista, que ha guardado silencio en todos los interrogatorios desde su extradición a Francia, donde permanecía detenido desde abril de 2016, está acusado en Bélgica de intento de asesinato de varios policías y tenencia de armas prohibidas, incluidos dos fusiles de asalto, en el contexto de una acción terrorista, por un tiroteo en el distrito de Forest (Bruselas) el 15 de marzo de 2016.

Aunque logró escapar de ese operativo fue detenido tres días después.

También comparece un presunto cómplice

Junto a Abdeslam, que no ha querido estar presente durante la lectura de los cargos en su contra, también ha comparecido ante el tribunal uno de sus presuntos cómplices, Sofien Ayari.

Ambos se enfrentan a una pena de cárcel de hasta 40 años, según la cadena flamenca VRT. El tunecino de 24 años ha asegurado desconocer quién llevó las armas y detonadores al apartamento de Bruselas donde fueron descubiertos por la Policía y para qué se iban a utilizar presuntamente.

Asimismo, ha asegurado no recordarse de quién colgó una bandera del Estado Islámico en el apartamento y no ha aclarado si apoya a Daesh, pese a que viajó en 2014 a Siria supuestamente para combatir en sus filas.