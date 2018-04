Sociedad Civil Catalana abre un tour europeo para "contraprogramar la propaganda independentista" en Berlín

Sociedad Civil Catalana (SCC) abrirá mañana en Berlín un tour europeo que también pasará por Bruselas, Luxemburgo, Londres y Edimburgo, donde se reunirán con medios de comunicación, académicos y entidades para "contraprogramar la propaganda independentista" en el ámbito internacional.

"Explicaremos que queremos espacios de convivencia, concordia y reconciliación dentro del marco institucional. También queremos expresar que representamos a una mayoría de catalanes que no están por la ruptura ni por aventuras, y un poco contraprogramar la propaganda independentista que intenta emponzoñar la visión de nuestro país", ha señalado en rueda de prensa el presidente de Societat Civil Catalana, José Rosiñol.

La vicepresidenta de la entidad, Miriam Tey, ha subrayado que SCC ya lleva tiempo trabajando en el extranjero con sus "antenas", que desde septiembre se han extendido "por Europa y América", en ciudades como París, Berlín, Varsovia, Nueva York o Washington. Lo primero que harán cuando la entidad llegue este martes a la capital europea será mantener una cena privada con Florián Nehm, el responsable del grupo de comunicación Axel Springer en Sybelstrasse. Al día siguiente, desayunarán con el redactor jefe de la revista semanal Focus, Robert Schneider, y más tarde visitarán la sede del grupo de comunicación Axel Springer.

También se reunirán con la profesora de ciencia política de la Universidad Magdeburg Sabine Riedel y con miembros de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Rosiñol ha descartado ponerse en contacto con el expresidente Carles Puigdemont con motivo de la visita a la capital alemana, donde el líder de Junts per Catalunya (JxCat) reside hasta que se resuelva su orden de extradición a España. "Para salir de un agujero lo primero que tienes que hacer es dejar de cavar. El primer agente que quiere seguir cavando en la inestabilidad política catalana no creo que sea un agente relevante en el sistema, y menos cuando no afronta sus responsabilidades", ha subrayado.

En la misma línea, Tey ha añadido: "El señor Puigdemont tiene una conversación pendiente con la justicia, cuando haya hablado con la justicia estaremos en disposición de hablar nosotros también". Otras acciones que prepara la entidad para los próximos días es un encuentro con corresponsales extranjeros en Madrid y la entrega del primer "Premio al seny europeo" a una personalidad política extranjera coincidiendo con el cuatro aniversario de SCC, que será el 23 de abril. Más allá de su periplo por Europa, Rosiñol ha aprovechado su comparecencia para censurar la presencia del líder de los 'comunes', Xavier Domènech, y del presidente del Parlament, Roger Torrent, en la manifestación del pasado domingo a favor de la libertad de los políticos presos.

"Si no está dispuesto a representar a todos los catalanes, le rogaríamos que se planteara su dimisión y que dé paso a alguien que entienda que una institución representa a toda la ciudadanía", ha añadido Rosiñol, que ha lamentado que Torrent no haya seguido la línea de su discurso inaugural, en el que "parecía que entraba en el sentido común de la democracia".