Homs asegura que seguirá yendo al Congreso hasta que el Supremo le comunique formalmente la sentencia: "Voy a estar hasta que me echen"

El líder del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha anunciado este miércoles que continuará yendo al Congreso de los Diputados pese a estar inhabilitado por la consulta del 9-N hasta que el Tribunal Supremo (TS) le comunique formalmente la sentencia: "Hasta que no se me comunique, yo pienso ir. Voy a estar hasta que me echen".

Ha anunciado que pedirá la suspensión de la pena hasta que se resuelva el recurso de amparo que piensa presentar al Tribunal Constitucional (TC), en una rueda de prensa secundado por el expresidente Artur Mas y la exconsellera Irene Rigau -también condenados a inhabilitación por la misma consulta-, por la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, por las conselleras Neus Munté y Meritxell Borràs, y por el portavoz de Junts Pel Sí en el Parlament, Jordi Turull, entre otros.

La sentencia del Supremo le condena a un año y un mes de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por desobedecer al Constitucional con el proceso participativo sobre la independencia del 9 de noviembre del 2014.

Homs ha hecho una valoración de la sentencia y ha concluido que se trata de una "sentencia política, en la que se le ve el plumero" al TS, un argumento que ha sustentado en el punto del escrito del Alto Tribunal que sostiene que la condena se tiene que extender a toda actividad política por 'haberse sumado a un desafío que afecta a las bases mismas del sistema constitucional'. "Eso es un juicio de valor. Se nos condena por nuestras ideas", ha zanjado Homs, que considera que su sentencia es una prueba más de que el Estado no es un Estado de derecho ni un Estado democrático.

El diputado en el Congreso ha proclamado "el fin del Estado español", porque cree que responde solo por la vía de la condena al conflicto político catalán, por la vía de apartar a políticos que considera que sólo hacen lo que el pueblo de Catalunya pide.

Tras aclarar que este jueves tiene previsto sentarse en su escaño de la Cámara Baja, "porque así lo han decidido los catalanes", ha explicado que recurrirá al TC y, hasta que éste resuelva, pedirá la suspensión del cumplimiento de la pena, algo que recuerda que en otras ocasiones ha concedido. "Veremos si lo aplican o no", ha cuestionado Homs, que en respuesta a los periodistas ha rechazado valorar qué hará si el TC reafirma la sentencia y le obliga a cumplir el año y mes de inhabilitación.

Pese a ser consciente de que la sentencia del TS es firme, ha dicho que las valoraciones sobre su futuro las hará en el momento en el que se produzca el fallo del TC y ha replicado a los medios: "No os lo pondré tan fácil".

Acusa a Rajoy de ser el "campeón de desobediencia"

En su interpretación del dictamen del TS, ha argumentado que está fijando una doctrina: "Se nos dice que en un conflicto de competencias entre una administración autonómica y la administración del Estado, puede haber consecuencias penales".

Por eso, y asumiendo que se le condena por ese motivo, ha hecho una llamada a que partidos e instituciones se querellen contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es "el campeón de desobedecer al TC", y ha recordado que no es él quien lo dice, sino el propio tribunal.

"A lo mejor así lo inhabilitan y no tenemos que ir a elecciones", ha ironizado Homs, que ha agradecido el apoyo de los miembros de su partido y de aquellos que, pese a no compartir su ideología, están en contra de la sentencia.