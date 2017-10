Dos diputados del PDeCAT dejan el partido en rechazo a la convocatoria de elecciones en Cataluña

Los diputados del PDeCAT en el Parlament Jordi Cuminal y Albert Batalla han expresado su rechazo tajante a la decisión de convocar elecciones en Cataluña y renunciar a una declaración unilateral de independencia (DUI) esta semana y han anunciado que abandonan el partido.

Desde Twitter, el alcalde de La Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, ha afirmado: "Respeto la decisión, pero no la comparto para nada. Hoy mismo renuncio como diputado y me doy de baja del PDeCAT", un mensaje que ha acompañado con una fotografía de una bandera estelada y el lema 'Visca Catalunya lliure'.

También Jordi Cuminal, exresponsable de comunicación de CDC y del Govern de Artur Mas, ha publicado un mensaje en similares términos: "No comparto la decisión de ir a elecciones. Renuncio a mi acta de diputado y me doy de baja del PDeCAT".

El alcalde de Igualada (Barcelona) y miembro de la dirección del PDeCAT, Marc Castells, ha afirmado también en Twitter: "El deber de los dirigentes es saber escuchar cuál es la voluntad de la gente. La ciudadanía se manifestó muy claramente. ¡No quiero elecciones!".

Por su parte, el alcalde de Molins de Rei (Barcelona) y diputado del PDeCAT, Joan Ramon Casals, también ha protestado: "No comparto la decisión de convocar elecciones y no hacer declaración de independencia. Es un error y así lo he manifestado donde tocaba". "Me sabe mal no haber conseguido cambiar una decisión errónea para el país. No comparto convocatoria de elecciones", ha añadido.