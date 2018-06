Los nuevos ministros de Pedro Sánchez reciben las carteras de sus antecesores

Calvo promete ser una juez implacable de sí misma para estar a la altura

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha prometido ser una "jueza implacable" de sí misma para "estar a la altura" de la cartera que ha recibido de manos de la vicepresidenta saliente, Soraya Sáenz de Santamaría.

En un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa, Calvo se ha dirigido a Sáenz de Santamaría para recordar que trabajó junto a ella "en algunas cuestiones delicadas" -ambas negociaron en nombre del PP y del PSOE la aplicación del artículo 155 en Cataluña- y expresar su "altísima estima personal e intelectual".

La vicepresidenta se ha comprometido a realizar un trabajo constante, con "rigor" y "pasión" para el que ha marcado como su gran objetivo: acabar con las desigualdades y "construir la gran igualdad, la que nos afecta a hombres y a mujeres".

Grande-Marlaska, arropado por Rubalcaba y compañeros como Pablo Ruz en el traspaso de la cartera de Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha prometido al recibir la cartera de manos de su antecesor, Juan Ignacio Zoido, que defenderá los derechos individuales dentro de la diversidad y la legalidad que emana de la Constitución, sobre todo "en conexión con Europa".

El nuevo ministro ha dicho que para él es "un lujo" dirigir "un Ministerio de Estado" y coordinar a la Policía y la Guardia Civil, además de otros departamentos como Tráfico, Emergencias o Instituciones Penitenciarias. "Todos vamos a trabajar para generar lo que la Constitución nos exige, un Estado de derecho", ha dicho.

Delgado promete un Ministerio de Justicia "abierto, próximo y eficaz"

La nueva titular de Justicia, Dolores Delgado, ha prometido, tras su toma de posesión, trabajar con "ganas, ilusión y fuerza" para lograr un Ministerio "abierto, próximo y eficaz", militante de la cooperación internacional y que no olvide a las víctimas.

Delgado ha pronunciado un breve y emocionado discurso en la sede del Ministerio tras recibir la cartera de manos de su antecesor, Rafael Catalá, y se ha mostrado orgullosa de "formar parte de la Justicia", lo que ha hecho toda su vida, ha dicho, y le "encanta".

"Va a ser difícil, pero ganas, ilusión y fuerza no nos van a faltar", ha asegurado la hasta ayer fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional.

Montero promete estabilidad y transparencia en las cuentas públicas

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha prometido en su toma de posesión "estabilidad, acompañamiento y transparencia en las cuentas públicas" y ha garantizado que comenzará de inmediato a trabajar "sin perder un minuto" porque "los tiempos apremian".

En el transcurso del acto y tras el tradicional traspaso de cartera, Montero ha hecho un guiño al ministro saliente, Cristóbal Montoro, a quien ha dicho que siempre será "bienvenido" en el Ministerio porque "forma parte de esta casa". "Al menos hasta yo que coja el conjunto de las tareas y de los temas", ha precisado.

La ministra ha asegurado que "a la mayor brevedad" su equipo se pondrán en marcha pero "con reflexión y determinación de prioridades y pensando siempre en los ciudadanos y en las necesidades que más le preocupan".

Celaá asume la cartera apelando al "diálogo" porque "la educación es más que las ideologías"

La nueva ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha recibido la cartera en manos de su predecesor, Íñigo Méndez de Vigo, apelando al "diálogo" porque "la educación es más que las ideologías", ha dicho en su primer discurso en la sede del Ministerio en Madrid.

"Tenemos miradas distintas, pero tenemos que hacer el esfuerzo por dirigirlas en la misma dirección. Necesitamos el diálogo, en la convicción de que la educación es el eje del cambio, de todo cambio, del personal y del social", ha defendido Celaá ante la presencia del anterior ministro.

Reyes Maroto asume la cartera de Industria con voluntad de diálogo y consenso

Reyes Maroto ha tomado posesión como ministra de Industria, Comercio y Turismo con la voluntad de afrontar los retos de esta cartera con "escucha, diálogo y consenso", porque, ha recalcado, ésa es su forma de entender la política.

Maroto, que ha recibido la cartera de manos el exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha destacado entre los retos la mejora de la competitividad industrial a través del desarrollo de la Industria 4.0, que permita incrementar el peso de la industria.

En el acto, en el Ministerio de Economía, Maroto ha citado también entre los desafíos la gestión del turismo hacia un modelo eficiente, con condiciones dignas para los trabajadores, e impulsar la modernización del comercio, ante el cambio que supone la transformación digital.

Batet apuesta por dialogar y recuperar la palabra, especialmente con Cataluña

La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha tomado posesión de su cargo con la promesa de que uno de sus objetivos será "recuperar la palabra" con todas las comunidades, especialmente con Cataluña, y "escuchar, dialogar y consensuar".

Batet, que al terminar su intervención ha pronunciado unas palabras en catalán de agradecimiento a su madre y a sus hijas, ha hecho esta declaración de intenciones en el acto de traspaso de carteras celebrado en la sede del Ministerio, en presencia de la hasta ahora titular de Administraciones Territoriales y exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Robles, al asumir Defensa: "Con la Constitución todo, pero fuera de ella nada"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido al asumir el cargo que dentro de la Constitución "todo" cabe con "diálogo y tolerancia", pero que fuera de ella, "nada" es posible. Robles ha trasladado este mensaje en su toma de posesión en el acto celebrado en la sede del ministerio después de recibir la cartera de manos de María Dolores de Cospedal, quien le ha deseado "toda la suerte del mundo".

La nueva ministra ha mostrado su "orgullo" por el papel que las Fuerzas Armadas (FAS) desempeñan en la defensa del marco de convivencia que es la Carta Magna.

"No hay Estado de derecho si no hay Constitución. Con la Constitución, todo, diálogo y tolerancia. Fuera de la Constitución, nada, y las Fuerzas Armadas son las que nos protegen porque tienen esa misión de la defensa del ordenamiento constitucional", ha asegurado ante la cúpula militar, en alusión al desafío independentista en Cataluña.

Calviño, "ilusionada" de ser parte de un Gobierno "estelar" en el que hará frente a "muchos desafíos"

La nueva ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, se ha mostrado este jueves "muy ilusionada" de formar parte de un equipo de Gobierno "absolutamente estelar", así como "muy tranquila" al ocupar su nuevo puesto, y ha dicho que desde Economía tendrá que hacer frente a "muchos desafíos" y "trabajar mucho", y que se podrán hacer "grandes cosas".

Durante su intervención en el traspaso de las carteras ministeriales de Economía y Empresa; Industria Comercio y Turismo; y Ciencia, Innovación y Universidades, celebrada en el Ministerio de Economía, Calviño se ha mostrado "muy ilusionada" de formar parte de un equipo "absolutamente estelar" y ha valorado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado una agenda "modernizadora, feminista y europeísta".

Borrell toma la cartera de Exteriores de manos de Alfonso Dastis

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha tomado posesión de su cargo este jueves pidiendo a todos el personal del Ministerio ayuda para desempeñar su tarea, en un momento en que se viven "tiempos difíciles en España y en Europa".

"No les oculto que son tiempos difíciles, España se enfrenta quizá al mayor problema que puede enfrentar un país, el de la integridad territorial y la Unión Europea a una crisis de confianza", ha dicho poco después de recibir la cartera de manos de su antecesor, Alfonso Dastis.

También ha dado las gracias a todo el personal de Exteriores y, especialmente, a quienes están en Guatemala para llevar ayuda tras la erupción del Volcán de Fuego, a ayudar "en nombre de todos los españoles a los habitantes hermanos de este país".

Duque trabajará por colocar a España en el "pelotón de cabeza" de la I+D+i

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, ha asegurado que hará "todo lo posible" por colocar a España en el "pelotón de cabeza" de la I+D+i y, por ende, del bienestar social.

En su toma de posesión en la sede del Ministerio de Economía, Duque ha dicho que "aún estamos a tiempo de hacerlo, tenemos la obligación de intentarlo y haremos todo lo que podamos" para asegurar la riqueza y el bienestar de las generaciones futuras.

El astronauta ha valorado la apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por crear un Ministerio de Ciencia, que supone "un reto inmenso".

Màxim Huerta: "No me gusta practicar deporte, pero eso no significa nada"

El nuevo ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, dijo al tomar posesión de su cargo que "no significa nada" que no le guste "practicar deporte", porque va a "apoyar al deporte y a los deportistas, que son héroes y heroínas". "No soy una persona deportista. Lo digo por lo que ha salido", comentó el ministro en referencia a un tuit que escribió hace ocho años, en el que aludía a su "odio" por el deporte y criticaba que se "sobrevalorase lo físico".

"No me gusta practicar deporte, pero el deporte sí", añadió. "Tenemos que estar orgullosos de los que se esfuerzan en el deporte, que son superhéroes, y de los que van a verlo", dijo el ministro, quien celebró que la cultura recupere un ministerio propio y que este incluya el deporte.

Valerio toma la cartera de Trabajo de manos de Báñez