Silvio González inaugura el MABS 2018: "La estrategia de Atresmedia pasa por la calidad y el compromiso como bandera"

El consejero delegado de Atresmedia, Silvio González, ha inaugurado este miércoles el [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/temas/mabs-1|||Management & Business Summit, 'MABS2018']], y ha afirmado que la estrategia de la compañía pasa por "la calidad y el compromiso como bandera".

"Este evento está dentro de la estrategia de Atresmedia, que entendemos la calidad y el compromiso como bandera, y también para aportar nuestro granito de arena en el proceso de transformación y cambio que vivimos en estos tiempos", ha asegurado González.

En este sentido, el directivo de Atresmedia ha explicado que, a la hora de diseñar MABS, "siempre" buscan "un elemento fuerza". "En esta ocasión, son tantos los elementos para convivir e intentar ser útil en este mundo de transformación que hemos decidido no tener ninguno.

La innovación, la estrategia y la comunicación, sobre todo las personas son los elementos esenciales sobre los que girará este evento", ha señalado González. "Todos estamos en permanente trasformación, no sabemos lo que significan estos cambios, pero también creo que lo que se cierne a corto plazo es la mayor revolución que ha sucedido nunca. Lo que se cierne sobre nosotros nos parece la mayor transformación, pero, si echamos la vista atrás, vemos que nuestros antepasados, con revoluciones por ejemplo como la máquina de vapor, se sentían tan amenazados y con tanto azar como nosotros", ha asegurado el consejero delegado de Atresmedia.

A su juicio, "la diferencia es que ahora los cambios se producen con más rapidez" y exigen ser más rápidos y eficaces". "Tenemos que actuar y tomar decisiones de forma más rápida, aunque no siempre sea perfecta. Por eso creo que 'Faster and better' va a ser el concepto que va a marcar el futuro", ha asegurado el consejero delegado de Atresemedia para concluir que espera que sean dos días muy útiles.

El foro lo han conducido las presentadoras Mónica Carrillo (Antena 3 Noticias) y Mamen Mendizábal ('Más vale tarde') y ha contado con la intervención de Robin Sharma, autor del bestseller 'El Monje que vendió su Ferrari'.

"Necesitamos líderes puros, personas que tengan una causa que supere su propio ego. Tiene que haber más 'gandhis', más 'madres Teresa'", ha manifestado el autor, que también ha ofrecido las siete ventajas exponenciales para los negocios (Siempre llega pronto; Estate preparado; Guarda los buenos modales; Desarrolla una maestría; Mantén tus promesas; y Difunde solo lo mágico).

Por su parte, la doctora y experta en e-Liderazgo y Energía Innovadora, autora de 'No te vas a morir', Silvia Leal, ha ofrecido la segunda ponencia de MABS2018. "Hay que potenciar una cultura que no deje el alma en casa y apueste por innovar", ha asegurado.

MABS2018 celebra este miércoles las ponencias del ingeniero, conferenciante, mago e ilusionista Jorge Luengo; el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska; el experto en transformación digital, Kevin Ashton; y el líder en tecnología mundial, David Orban.