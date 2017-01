David Calle, el profesor madrileño de YouTube, cuyos vídeos le han convertido en finalista del Global Teacher Prize 2017

"Quería ser el profesor de veinte niños y me convertí en el de 20 millones". Así comienza la historia de Unicoos, el canal educativo de Youtube creado por el madrileño David Calle y que le ha convertido en finalista del galardón Global Teacher Prize 2017 que premia al mejor maestro del mundo.

El profesor explica en una entrevista, con motivo de la presentación de un programa de innovación en Zaragoza, que en 2005 una crisis en el sector de las telecomunicaciones le dejó en el paro y le hizo volver como solución momentánea a la academia donde había dado clases durante su etapa como estudiante de ingeniería. Dos años después tuvo que tomar una decisión: volver a la telecomunicación, donde ganaría mucho más dinero, o continuar con la docencia, que se había revelado como una vocación oculta.

Apostó fuerte por la segunda y fundó su propia academia en 2005 en las afueras de Madrid ya que descubrió que "no hay nada más apasionante que la sonrisa de un chaval cuando entiende un ejercicio o el ánimo que le puedes transmitir cuando ha suspendido un examen".

Pero las horas de clase en la academia no eran suficientes para que los niños terminaran de entender las matemáticas, la física, la química y la tecnología, por lo que decidió comenzar a subir vídeos en Youtube. "Pensé que podría matar dos pájaros de un tiro grabando los vídeos para los niños de mi academia y otros, que me constaba que no podían permitirse pagarse unas clases", recuerda.

Así surgió el germen de su canal de Youtube, Unicoos, donde Calle enseña matemáticas y ciencias para alumnos de instituto y universidad y que se ha convertido en el mayor canal educativo de habla hispana en el mundo, con 660.000 suscriptores y unos 700 vídeos.

De esta manera, las ecuaciones de segundo grado, las raíces cuadradas o las integrales son mucho más fáciles para los alumnos que ven sus vídeos, principalmente desde España y América Latina. Y es que, para Calle, a las matemáticas se entra "con muchos prejuicios" y un truco para que los alumnos las entiendan es "ponerles ejemplos de la vida real y de lo que les apasiona como los videojuegos o sus series y dibujos animados favoritos".

"Si no, llega un momento en el que los alumnos dejan de pensar en para qué sirve realmente eso, no encuentran el sentido a hacer divisiones y multiplicaciones porque sí y le cogen manía a la asignatura", relata el profesor.

Pero la clave principal del éxito de los vídeos de este madrileño es que les transmite "pasión, energía y ganas de superarse" y les recuerda "que no tienen por qué ser los mejores, sino todo lo mejores que puedan llegar a ser".

Entre los miles de relatos de alumnos que recibe, Calle recuerda especialmente el de una niña guatemalteca que con lo que su padre había conseguido ahorrar en clases particulares y academias había contribuido a la construcción de un pozo en su pueblo. "Se puede ayudar no sólo a tus alumnos más cercanos sino a gente que está en otros países y que tiene muchísimos problemas económicos", apunta este profesor que destina lo "poquito" que gana con las visualizaciones de sus vídeos en Youtube a mejorar el canal de Unicoos y la página web que ha creado recientemente.

Ahora, como finalista del Global Teacher Prize, que premia con un millón de dólares el proyecto del profesor más excepcional, David Calle sueña con poder contratar profesores para grabar vídeos de otras asignaturas y un equipo técnico, ya que aunque en la actualidad cuenta con la ayuda de dos ingenieros y dos profesores, confiesa que "está pluriempleado y no da a basto".

Todavía sorprendido por su nominación, Calle piensa en todo lo que Unicoos podría crecer con el premio: "si desde una buhardilla ayudamos a millones de alumnos, imagínate lo que se podría llegar a hacer con un millón de euros".