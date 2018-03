Mensaje de Hamilton a Fernando Alonso: "Hay pilotos que no han decidido bien últimamente"

Primer Gran Premio de la temporada, primera rueda de prensa de pilotos y primer dardo de Hamilton a Fernando Alonso. El británico fue preguntado por los rumores que sitúan a Ricciardo en Mercedes en 2019, dejando la siguiente respuesta: "Hay pilotos que han tomado malas decisiones últimamente y Red Bull puede hacer buenos resultados".

Este fue el momento más controvertido de una rueda de prensa en el que se había mostrado bromista con Sebastian Vettel y el propio Ricciardo, a los que desveló su mayor debilidad: "Las tortitas".

So... Kimi's on Instagram 📱

Time for you to join him, Seb? 🤔#AusGP #F1isBack @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/uF2s7NXEF9