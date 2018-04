Carlos Sainz sale noveno en Bakú: "Cada vuelta en Azerbaiyán es una aventura"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) ha resaltado el "caos" que se vive siempre en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde saldrá noveno, y ha afirmado que "siempre hay algo inesperado" debido a las numerosas banderas amarillas por la "suciedad" de la pista.

"Un caos. Banderas amarillas, plásticos volando, suciedad en pista... Cada vuelta es una aventura. Además del viento que se espera. A seguir sufriendo. En este circuito siempre hay algo inesperado", explicó.

Sainz, que selló la décima posición de salida, saldrá noveno gracias a la sanción de cinco puestos a su compañero de equipo, el alemán Nico Hülkenberg (Renault), por sustituir la caja de cambios.

"La clasificación ha ido bastante bien. Tuvimos que mejorar, se ha notado un poco de la Q2 a la Q3, no hemos podido sentirnos cómodos. Me faltó esa confianza en frenada que no he conseguido. El segundo y tercer sector ha sido rápido. Pero estamos en zona de puntos y es lo importante", declaró.

Por último, el piloto español aseguró que "la salida será clave" para optar a los puntos después de quedarse fuera de ellos en el pasado Gran Premio en Baréin. "No va a ser fácil seguir a los Force India, que van un pasito por delante. Salimos dentro de los puntos, el objetivo es mantenerse o salir hacia delante", finalizó.