Bernie Ecclestone confirma que Fernando Alonso seguirá en McLaren

Bernie Ecclestone ha afirmado que Fernando Alonso seguirá en McLaren. El jefe emérito de la F1 lo ha hecho en declaraciones a la prensa británica, donde confirma que el asturiano se queda: "El acuerdo con Renault está completamente hecho. Y que Alonso se quede es una súper noticia".

Aunque Ecclestone no ve tan bueno el acuerdo entre McLaren y Renault. "No puedo ver por qué McLaren va a ser más feliz con Renault que con Honda. No fue culpa de Honda que las cosas no salieran bien, fue de McLaren. Todos los días se peleaban por todo, en vez de trabajar con ellos".