Alonso, tras su nuevo abandono en el GP de Rusia: "Me tomaré un helado, que hace calor..."

"Nada más arrancar la vuelta de formación, no teníamos la potencia normal en el motor", empezó a decir Alonso tras el nuevo desastre de McLaren en Rusia. El español tuvo que abandonar en la vuelta de formación, cuando su monoplaza se quedó parado en mitad del trazado y obligó a abortar la salida.

Alonso remarcó que "sea lo que sea, ha sido un problema en la unidad de potencia. Pero hasta que el coche no vaya al garaje, no se podrá tener una respuesta exacta" sobre el problema real en el motor. "Ojalá podamos resolver las cosas de la mejor manera posible, porque hay bastante que mejorar", añadió el asturiano.

El asturiano también tiró de ironía y desveló sus planes tras el KO en Sochi: "He mirado a ver si había algún vuelo para irme antes pero no lo parece. Así que me tomaré un helado, que hace calor, y veré tranquilamente la carrera".

"Lo llevo mal"

El piloto ha sufrido ya cuatro abandonos en las cuatro carreras del Mundial, algo que no lleva precisamente bien: "Lo llevo mal, pero así es el deporte y son cosas que pasan. Los pilotos conducimos lo más rápido que sabemos y luego nos volvemos a casa para preparar el próximo Gran Premio. Además, el próximo es especial porque es en España".

Sobre los problemas, Alonso comentó que "no está en tus manos" y también se refirió a Sauber y los motores Honda que llevarán el próximo curso: "Si lo han hecho creerán que es positivo para ellos, y si están contentos, serán bienvenidos".