Pablo se desploma en plena discusión familiar y desata el pánico entre los Salazar

La tensión entre los Salazar alcanza un punto crítico durante una discusión familiar que termina con Pablo desplomándose de forma inesperada. Su caída interrumpe el enfrentamiento y hace saltar todas las alarmas ante el temor de que pueda haberle ocurrido algo grave.

En Sueños de libertad, el desmayo de Pablo deja a los Salazar profundamente preocupados y pendientes de su estado. El incidente añade una nueva dosis de incertidumbre a una familia que atraviesa un momento especialmente complicado.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas