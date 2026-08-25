Marta se enfrenta a Bianca y lleva su tensión al límite en un cara a cara decisivo

Marta decide dejar de contenerse y enfrentarse directamente a Bianca después de las tensiones acumuladas entre ambas. El cara a cara coloca sus diferencias en primer plano y abre un momento decisivo para las dos.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, Marta planta cara a Bianca en una conversación que puede marcar un punto de inflexión. El enfrentamiento llega en un momento especialmente delicado y amenaza con tener consecuencias en sus relaciones con quienes las rodean.

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