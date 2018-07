Trini se reconcilia con su familia

TEMPORADA 1 - CAPÍTULO 2

Paula no quiere que Trini la escriba, ni la hable y Nacho no quiere que lleve a su abuelo a una residencia. Los pequeños tienen una fuerte discusión con su tía y esta no sabe que hacer con ellos. Aunque al final llegan a un buen entendimiento. Mientras, tras la gran inauguración de La Bamba queda truncada cuando llega el novio de Lucía. La policía clausurá el bar, aunque Juanjo no piensa tirar la toalla. Revive los mejores momentos del segundo capítulo de Vive Cantando.