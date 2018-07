María Castro: "La Trini es muy auténtica, no juzga, no tiene filtro y tiene mucho corazón"

María Castro es la protagonista de 'Vive Cantando', la nueva serie que se estrena en septiembre en Antena 3. María interpreta a Trini, "Trini es un personaje muy auténtico, es una mujer muy peleona para conseguir su sueño, el de cantar. Trini tiene mucho corazón e intenta que todos a los que quiere estén bien pero no lo hace bien porque no tiene filtro, no piensa las cosas porque muchas veces la caga, eso es lo que la hace más humana". Así la describe María Castro: "Tiene mucha comedia porque tiene expresiones muy graciosas. Además, ante situaciones dramáticas se cabrea pero intenta aprender de ellas".

Nos cuenta lo que es el desencadenante de la serie, la vuelta de Trini a su barrio de toda la vida: "Trini se va de La Gloria porque ella quería triunfar en la música y aunque está en una orquesta ella tenía otra aspiración". "De repente llega su hermana de manera inesperada y le cuenta que está malita de salud y decide volver al barrio, allí se va a volver a encontrar con todo lo que le hizo irse, por un lado su padre, un hombre militar muy estricto. Se encontrará con su antiguo amor, Juanjo y con que tendrá que cuidar a una familia".

"De pequeña la llamaban Trini Turner porque siempre le gustaba cantar"

¿Cómo es para María Castro afrontar un personaje con tanto peso en la serie? "Yo afronto con con la misma ilusión diez o cuarenta secuencias. Todos los personajes en esta serie son maravillosos. Somos un gran equipo y el guion es maravilloso, lees el guion y quieres estar aquí". Además nos cuenta que 'Vive Cantando' es una comedia dramática con mucho corazón en la que el espectador se va a emocionar. "No hay nada parecido en la parrilla, esto es la vida misma".

María nos confiesa que cuando supo que tenía que cantar en 'Vive Cantando' estaba un poco nerviosa: "Tengo mucho respeto a los cantantes, yo solo soy una actriz que sabe cantar. Ademas canto desde el personaje. Yo tengo una voz mas dulce y la Trini es más cazaña, ella es fumadora y tiene una voz con más cuerpo y más ronca".

Muy pronto estreno de 'Vive Cantando' en Antena 3.