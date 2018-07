ADÉNTRATE EN 'LA BAMBA'

Juanjo, el dueño del karaoke 'La Bamba', no es que esté muy orgulloso del local, le parece anticuado pero aún así lo defiende, es donde vive. No le queda otra. Asegura que el alcohol no es de garrafón asi que un problema menos, nos advierte de que pasaremos mucho tiempo ahí y tranquilos que no, ya no toca el saxofón, se le quitó la tontería hace años. En fin, que es lo que hay pero pinta bien... ¿o no?.