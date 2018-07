Javier Cifrián: "Mariano es el personaje más maravilloso que me han ofrecido"

Javier Cifrián es Mariano, un "exjugador rayo vallecano, por una lesión tuvo que dejar el futbol y asumio el negocio familiar", El Caño es el bar que regenta él y su mujer Candela, que tras el primer episodio de la serie tienen algún problemilla matrimonial.

"Mariano y Candela están pasando una crisis bastante aguda, Mariano se enamora sin querer de otra pero sin ninguna maldad. Él sigue enamorado de su mujer pero ella no lo ve tan claro, sin embargo ambos lucharán por su matrimonio", dice.

'Vive Cantando' es una serie muy especial

Javier Cifrián nos cuenta que cuando le llegó el guión de la serie se le saltaban las lágrimas. "Creo que Mariano es una oportunidad fantástica porque es un personaje dramático con un toque cómico de gran vida y humanidad". Además el actor nos confiesa que "es el personaje más maravilloso que me han ofrecido".

Dice que 'Vive Cantando' es una serie especial porque "las interpretaciones son muy naturales y hechas desde el corazón", además "aporta frescura, calidad porque no es una serie cómica al uso".

Además Javier se ha arrancado a cantarnos una de las canciones que canta en la serie "me siento muy identificado con las canciones de la serie, ya que son de los años 80 y 90, son canciones con las que me he criado", dice visiblemente contento.

El próximo martes a las 22:30 horas un nuevo capítulo de 'Vive Cantando'.