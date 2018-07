RECLUSAS I PROGRAMA 10

Menos de la mitad de las exreclusas consiguen un trabajo después de quedar en libertad total. Miriam Almagro, que estuvo nueve meses en prisión, nos cuenta que uno de sus mayores problemas al salir fue la búsqueda de empleo. "He ido a entrevistas y al pedirme el certificado de penales, amablemente me han invitado a irme y no volver", asegura. Jorge de la Hidalga, asesor en temática penitenciaria, cuenta que la sociedad no permite la integración, ya que no acepta a una persona que haya estado en prisión. "La sociedad no está preparada para recibir a antiguos presos", sostiene.