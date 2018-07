Marta Aledo: "La segunda temporada de Vis a Vis está llevada al límite"

ENTREVISTA CON MARTA ALEDO

Marta Aledo es la actriz que interpreta a Tere en Vis a Vis "Tere empieza la segunda temporada con buenas intenciones pero no sabemos cuanto le va a durar, Anabel es muy convincente y no puede decirle que no", la actriz nos cuenta que esta segunda temporada "tiene lo bueno de la primera, es más coral y está llevada al límite". Muy pronto estreno de la segunda temporada de Vis a vis en Antena 3.