Raniero le propone a Violeta irse a vivir juntos… ¡Y ella dice que sí!

Raniero descubrió, gracias a unos papeles que encontró en el coche de Violeta, que su novia padecía una enfermedad neurodegenerativa. Al joven le sentó muy mal que ella no se hubiese atrevido a contarle algo tan importante y, en ese momento, no quiso seguir hablando con ella.

Después de meditarlo fríamente, Raniero se presenta en casa de Violeta para aclarar con ella el futuro de su relación. “Me has mentido. Me has ocultado algo muy importante”, le recuerda el joven a la periodista.

Violeta asume la culpa y le recalca que no encontró el momento adecuado para contárselo. Ahora es consciente de que ya es tarde… ¡Aunque Raniero no lo cree así! “Me importas demasiado. Perdona que haya desaparecido, pero tenía que asimilar la noticia”, se sincera el joven.

Raniero no sólo está dispuesto a continuar su relación con Violeta… ¡Quiere que ella se vaya a vivir a su finca con él! La periodista no puede estar más feliz con la proposición y sella su reconciliación con un beso. ¿Darán un paso tan importante en su relación?