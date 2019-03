Velvet C.10 Temp.2 - Pedro se declara a Rita y deja a Rosamari plantada en el altar

Ha llegado el día en el que Pedro y Rosamari se dan el 'Sí, quiero'. La pequeña mentira ha hecho que Pedro llegue al altar con la mujer que no ama. Rita procura aguantar toda la ceremonia pero no puede, cuando Pedro se da cuenta de que su gran amor no está, despierta y le echa valor. Pedro grita a los cuatro vientos que quiere a Rita y Jonás logra que la costurera vuelva a la iglesia. Pedro y Rita se miran, se besan con pasión... Por fín lo han confesado, se aman.

Publicidad