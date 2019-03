Valentín se dejará seducir por Patricia

VELVET, ESTRENO EL JUEVES A LAS 22:30

La tercera temporada de 'Velvet' arranca el jueves a las 22:30 en Antena 3 con nuevos personajes. Las galerías darán la bienvenida a Valentín Alcocer, al que dará vida Gorka Otxoa. Alcocer no es el tipo más atractivo de la alta sociedad, no tiene una personalidad arrolladora, ni cuenta con un gran magnetismo personal, pero tiene algo de lo que no muchos pueden presumir: es el rico heredero del gran emporio familiar de joyas. Patricia Márquez se acercará a él. ¿Será interesado?