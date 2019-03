Así está escrita la primera bronca entre Doña Blanca y Lucía

DEL GUIÓN A LA SECUENCIA

Las pocas ganas de trabajar de Lucía están acabando con la paciencia de Doña Blanca. La hija de Esteban Márquez no quiso responder ante las órdenes el diseñador Raúl de la Riva que le pedía cargar con telas de seda según ella "Como un mozo". Doña Blanca sintió vergüenza cuando ella se negó a realizar la tarea, por lo que no dudó en volver a sacar su lado más estricto. Hacía mucho tiempo que no veíamos a la jefa de taller tan exigente con una empleada y es que al resto ya las tiene, como dice ella, "Mansas como corderitas". Te damos la oportunidad de leer en guión esta primera bronca entre Blanca y la caprichosa Lucía.