Alberto se despide de Ana: "Este final es injusto"

Tras descubrir que Alberto y Cristina habían pasado la noche juntos, Ana tira la toalla, lo ha dado todo por perdido. Ana lee de nuevo las cartas de Alberto, no puede olvidarse de él y Alberto no puede casarse con Cristina sin 'despedirse' de ella. Ambos suben a la azotea, bailan por útima vez su canción entre palabras bonitas "Quererte ha sido lo más importante que he tenido en mi vida" pero Alberto se despide ella con un "Adiós Ana".

