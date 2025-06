La charla que Seyran tuvo con Kaya sin que Ferit lo supiera y cómo acabó volviéndose en su contra

Antes de que todo estallara, Seyran quiso poner orden. Sabía que la tensión con Ferit iba en aumento, y que la cena con su padre podía convertirse en un campo minado si Kaya decidía provocar. Por eso, sin que Ferit lo supiera, buscó a su primo a solas y le pidió algo muy claro: que se callara, que no entrara en provocaciones.

Intentó apelar a su empatía. Le dijo que Ferit era buena persona, que si llegaba a conocerlo bien, le caería mejor. Y en un acto de confianza que jamás imaginó que se volvería en su contra, le confesó algo que nadie sabía: que Ferit sigue teniendo el brazo mal desde que recibió el disparo.

Pero Kaya no se quedó en silencio. No solo no guardó el secreto… lo usó como arma. Durante la cena, delante de todos, soltó el comentario como un dardo envenenado. Delató a Seyran y se burló de Ferit, fingiendo preocupación por su estado físico.

Ese momento fue el detonante. Ferit se sintió traicionado por su esposa, le pegó a Kaya. Y Halis, al ver la escena, abofeteó a su nieto.