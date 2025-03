Kazim pega sin piedad a Seyran y le advierte: "Volverás a la mansión quieras o no"

Al llegar a casa, Kazim le ha dejado claro a Seyran que volverá a la mansión, besará la mano de Halis y le pedirá perdón.

Seyran, aterrada, le ha suplicado que no la obligue, que no quiere regresar, pero su padre ha sido tajante: debe volver con su marido, no hay otra opción.

Al escuchar su negativa, Kazim ha perdido el control y le ha dado un bofetón que la ha tirado al suelo. "Te lo pregunté y mantuviste la boca cerrada, ahora seguirás callada", le ha dicho con crueldad mientras la acorralaba, cogiéndola del cuello.

Suna y Esme también han recibido golpes mientras Kazim, descontrolado, aseguraba que les haría recordar los viejos tiempos. Pero Seyran, rota de dolor, se ha negado a ceder. "No voy a volver, ni aunque me arrastres", ha respondido.

En ese momento, Kazim, muy enfadado, se ha quitado el cinturón dispuesto a darle una paliza. ¿Qué pasará ahora? ¿Acabará Seyran volviendo a la mansión?