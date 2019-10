MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 6 'TOY BOY'

Macarena le cuenta a Mª Teresa Rojas que pronto recibirá noticias sobre su hijo Álvaro. Medina le advierte que serán malas noticias y que no va a volver: "Se van a decir cosas de él, cosas muy malas y que son verdad", pero no quiere que piense que son culpa de ella ya que ha sido una buena madre: "Has querido a tu hijo y has hecho todo lo que has podido por él". Macarena, además, le entrega un teléfono móvil para que puedan estar en contacto siempre que quieran, sin la supervisión de Ángel.