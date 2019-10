MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2 'TOY BOY'

Iván no ha podido pagar todo el dinero que debía y, si no lo hace pronto, su cuñada podría pagar las consecuencias. Claudia ha llegado al Inferno justo cuando varios hombres volvían a pedirle el dinero. Pero ese no es su único problema. Su hermano está en una cárcel de Bolivia y, si no le envían más dinero, corre un grave peligro.