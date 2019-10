MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 3 'TOY BOY'

Hugo quiere darle las gracias a Triana por la información, pero también quiere saber porqué siguió investigando. "La coartada de Macarena en el juicio es falsa, no estuvo con su hijo en el hospital", le adelanta el 'Toy boy', "y su hijo no tuvo un accidente, se intentó suicidar". Hugo le pide que vuelva a ser su abogada: "¿Puedes darme otra oportunidad?". La atracción entre ambos es notable y no pueden evitar besarse: "Ahora sé que te importo".