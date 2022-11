El enfado de Abdülkadir: "Hakan me oculta algo"

Abdülkadir está muy enfadado con Hakan. Desde hace mucho tiempo ya no tienen la confianza que tenían antes y no está al tanto de sus planes y sus movimientos. ¡Y eso no le gusta nada!

Recientemente ha fallecido su hermana Hülya, y sabe que él se ha quedado en Izmir... ¡Pero no sabe para qué!

Le pone muy nervioso pensar que pueda estar haciendo algo a sus espaldas, pero lo cierto es, que es así. ¡Hakan no se fía ya ni de Abdülkadir ni de su hermano! Cree que ellos tuvieron algo que ver en el ataque a Züleyha y el asesinato de Mamut, por ello lo está investigando por su cuenta... ¿Qué pasará cuando descubra que es verdad? ¿Qué hará contra los hermanos? ¿Seguirá fingiendo mucho más tiempo que está todo bien con Abdülkadir?