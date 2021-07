Demir declara su amor a Züleyha: “Sé que no me amas, pero lo harás”

Demir ha conseguido lo que quería, tener a Züleyha como esposa, sin embargo, ese amor no es correspondido y él lo sabe. Desde el mismo momento de la boda, se vio como ella no está convencida de ese matrimonio.

Züleyha estaba llorando, pero eso no ha frenado a Demir, que le ha hecho una declaración de amor. Él ha asegurado estar muy enamorado de ella, pero a pesar de ser consciente de que ella no lo está de él, le ha dicho: “sé que no me amas, pero lo harás”.

Este amor no correspondido ha estado latente desde el momento en que se vieron. En ese mismo instante, Demir quedó hipnotizado por la belleza de la joven.