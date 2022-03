En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Fikret se convierte en el héroe de Çukurova

Züleyha ha recuperado a su hijo después de que Yilmaz se lo llevará sin ella saberlo. Demir, convencido de que la culpa a sido de Gülten, ha expulsado a la empleada de la mansión.

Fekeli no ha dudado en acogerla en su casa y no como una empleada más si no como una invitada, algo que no ha sentado nada bien a Behice ni a Müjgan.

Fikret sigue desaparecido. Después de que los hombres de Ankara atentarán contra su vida y la de Fekeli, el joven se marchó tras ellos y aún no hay rastro de él. Fekeli esta muy preocupado y mueve a sus hombres para que le encuentren lo antes posible.

Behice aprovecha el momento para mostrarle a Fekeli los pasaportes que encontró en la habitación de Fikret y que demuestra que el joven no es quién dice ser… ¿Cómo reaccionará Ali Rahmet ante esta noticia?

Fikret atrapa a los hombres que amenazan Çukurova

En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' veremos Fikret convertido en un autentico héroe. El joven logra atrapar a los hombres de Ankara que amenazan con destruir Çukurova y el gobernador y todos los empresarios de la zona, estarán eternamente agradecidos con él.

¿Cómo reaccionará Fekeli al descubrir que Fikret podría no ser sobrino?

Además, Demir, sin malas intenciones, le hará daño a Sevda y Hünkar aprovechará el momento para dejarle las cosas claras.

