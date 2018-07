The Flash amenaza con detener a Snart si no abandona Ciudad Central

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 16 I 'THE FLASH'

Capitán Frío y Ola de Calor regresan a Central City. Esta vez Snart ha traído con ellos a su hermana pequeña, Lisa Snart, para que les ayude a crear el caos en la ciudad. En su visita y ahora que Capitán Frío sabe quién es The Flash, éste le advierte de que a partir de ahora nadie más morirá en Central City. Snart le deja claro que la adrenalina no le permite parar y que esta ciudad es su hogar. The Flash insiste en que no debe seguir forzando la suerte. "Sabes que puedo detenerte", amenaza el superhéroe.