¿Se quedará Luz en la colonia? Jaime propone a Damián ampliar los servicios del dispensario

Una conversación con Joaquín ha puesto a trabajar la cabeza de Jaime. Descubrir que habían cerrado el consultorio comarcal que atendía a gente de pueblos de la zona le ha dado una idea para evitar que la doctora Borrell tenga que abandonar la colonia.

Jaime va a ver a su suegro para proponerle ampliar los servicios del dispensario y atender a toda esa gente que ahora se ve obligada a desplazarse al hospital provincial. Aunque a Damián le parece un disparate al escucharlo, él trata de explicarle que pueden cobrar una cantidad simbólica por esas consultas. “Sería una buena manera de mantener a la doctora Borrell con nosotros”, recalca.

A Damián le sorprende que su yerno se haya molestado en pensar en esta iniciativa sólo para ayudar a la doctora Borrell, aunque él puntualiza que también cree que sería beneficioso para la empresa, porque la gente de la zona hablaría de ella.

“Me lo pensaré. Es una propuesta interesante”, concluye Damián. Eso sí, le pide a Jaime que por ahora no le comente nada a Luz para no darle falsas esperanzas. ¿Se quedará la doctora Borrell en la colonia?