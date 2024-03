Marta consuela a Claudia en su peor momento: “La gente no perdona un buen chismorreo”

Claudia vaga como un alma en pena por la fábrica desde que Carmen descubrió que se estuvo viendo con Tasio después de que rompieran. Aunque la joven se ha disculpado con su amiga y le ha dicho que se dejó llevar por sus sentimientos, eso no ha sido suficiente para ella.

Lo peor es que, a raíz de una discusión entre las dos amigas, toda la colonia se ha enterado de lo ocurrido y ahora se ha extendido el rumor de que Claudia es una chica fácil. Un trabajador hasta intentó propasarse con ella, pero, por suerte, Carmen apareció en almacén para impedirlo.

El rumor también ha llegado a oídos de Marta y, al percibir lo mal que se encuentra la trabajadora, ha querido hablar a solas con ella en su despacho. “¿Estás así por los chismes que circulan por ahí hablando de ti?”, le pregunta la hermana de Jesús y Andrés a claudia. Ella le confirma que sí y se siente muy avergonzada por hablar de esto con su jefa.

Marta intenta tranquilizarla y también le hace ver que esto no puede afectar a su trabajo. Aunque a ella no le interesa lo que haga con su vida privada, no puede permitir que habladurías perjudiquen el prestigio de la empresa. ¿Correrá peligro el puesto de Claudia en la tienda?