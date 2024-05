Jesús pide a Begoña que guarde su secreto: “Diremos que eres tú la que no puede tener hijos”

Jesús ha confirmado el mayor de sus temores: es estéril. Eso significa que Julia no es hija biológica suya y la única explicación que el marido de Begoña encuentra al respecto es que Valentín tuvo que forzar a Clotilde a sus espaldas.

“Lo más importante de todo es que nadie sepa nunca y bajo ningún concepto, el menor detalle sobre mi problema”, le recalca Jesús a su mujer. Begoña le promete que tanto ella como Luz guardarán su secreto, aunque él no termina de fiarse de la doctora Borrell.

Begoña le sugiere a su marido que pida una segunda opinión, pero él no quiere volver a sacar el tema: su idea de tener hijos y formar una familia se ha esfumado. La enfermera acepta la decisión y promete cuidar en cuerpo y alma a Julia, aunque Jesús, en estos momentos, la ve como una extraña.

Begoña está convencida de que la familia preguntará por qué no tienen hijos con el paso del tiempo y Jesús propone una solución para ello: “Diremos que eres tú la que no puede tener hijos. Aunque a la enfermera no parece hacerle mucha ilusión la idea, para complacer a su marido, acaba aceptando. ¿Descubrirán los De la Reina la verdad algún día?