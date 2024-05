Capítulo 58 de Sueños de libertad, 16 de mayo: Jesús en estado grave y Jaime decide abandonar para siempre su vida en alta mar

Jesús está gravemente herido después del accidente, pero no puede dejar de pensar en el posible romance de Clotilde con Valentín. Además, aunque el hombre ha intentado reincorporarse cuanto antes a la empresa, ha sufrido un preocupante desmayo que han hecho saltar las alarmas ¿Tendrá alguna enfermedad el marido de Begoña?

Además, Claudia no ha podido ocultar más su embarazo, y le ha contado todo a su amiga Carmen, confesando que el bebé pertenece a Tasio y que se ausentará unos meses para dar a luz sin que nadie la descubra. ¿Llegará Tasio a conocer esta información algún día? ¡La joven le ha pedido a Carmen que no se lo cuente! No quiere que él lo sepa nunca.

El disparo a Fina ha provocado que la joven se debata entre la vida y la muerte, e Isidro no ha mirado hacia otro lado, demostrando que el amor de un padre es lo más fuerte y logra aceptar a su hija. ¡Que feliz nos hace!

Después de perder todas las muestras del nuevo perfume, Luis no deja de pensar en un posible sabotaje en la fábrica, y cada día confía menos en el nuevo operario que se ha ganado el corazón de Joaquín.

Por otro lado, Jaime ha decidido que su amor por Marta es lo más fuerte que tiene, y ha decidido luchar hasta el final, abandonando su trabajo en la marina y aceptando un nuevo puesto en el hospital de Madrid. ¿Qué decidirá Marta hacer al respecto?

