¡Fina rompe su silencio! Se desahoga con Digna y confiesa sus dudas respecto al embarazo de Marta

El viaje de Marta a Londres para someterse a un tratamiento de fertilidad ha removido muchas emociones en Fina. La joven, que hasta ahora había guardado silencio, finalmente se ha sincerado con Digna: “Me tiene que prometer que lo que le voy a decir no va a salir de aquí”.

Digna ha escuchado con atención mientras Fina, con los ojos vidriosos, ha mostrado sus sentimientos: “Ser madre con Marta sería un sueño. Lo que no se es como será eso en realidad, porque ya me veo venir que me voy a quedar al margen como con todo desde que está casada”.

La ilusión de formar una familia parece tambalearse, y las certezas que antes unían a la pareja, ahora han desaparecido entre dudas y distancias.