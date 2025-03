Fina le confiesa a Marta que el día de su enlace con Pelayo se imaginará que es con ella con quien se está casando

Fina ha descubierto que Marta está haciendo los preparativos de su boda con Pelayo, pero que ha decidido mantenerla al margen para que no sufra.

Marta le dice que lo está haciendo así porque es algo que les afecta a las dos y que quiere evitar ese sufrimiento para ambas. “Me gustaría que fuese un mundo distinto y no tener que casarme con un hombre para tener que proteger nuestra relación”.

Ambas se lamentan no poder casarse y vivir su amor sin miedo y libres mientras sueñan con que algún día puedan hacer su sueño realidad.

Marta, entonces, le dice a Fina que cree que lo mejor es que no vaya a la boda; pero la hija de Isidro tiene claro que no puede faltar. Ella se imaginará que ese día será la boda de Marta y Fina y no el enlace de Marta y Pelayo.

“Voy a cerrar los ojos y pensaré que es a mí a quién le estás dando el sí, quiero”, le dice Fina a Marta entre lágrimas, mientras ambas se funden en un apasionado beso.