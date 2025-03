El elenco de Sueños de libertad se despide de Alain Hernández: "Ahora que no te tengo, me parece que tuve demasiado poco contigo"

El equipo de Sueños de libertad dice adiós, a su compañero y amigo de reparto, Alain Hernández; quien ha dado vida a Jesús de la Reina en Sueños de libertad, dejando una huella imborrable en todos.

Dani Tatay y Natalia Sánchez han querido destacar lo mucho que ha disfrutado del personaje y la tranquilidad que el intérprete les ha transmitido dentro y fuera del set. La actriz confiesa que sigue teniendo el impulso de llamar a su puerta, y para ella ha sido "un verdadero orgullo trabajar con él", pero lo tiene claro, "no va a ser la última vez".

Nancho Novo, le ha dedicado una canción con su guitarra, con el deseo de que su marcha no sea un adiós definitivo: "Si el amor que recibirás será igual que el amor que das, recibirás mucho amor porque das mucho".

Marta Belmonte ha confesado que, pese a haberle hecho la vida imposible en la ficción, se lo lleva en el corazón: "Ha sido un verdadero honor trabajar contigo".

Ana Fernández, por su parte, lamenta haber compartido tan pocas escenas con él: "Siempre me parecieron pocas, pero ahora que no te tengo, me parece que tuve demasiado poco contigo".

Roser Tapias agradece su "esfuerzo y generosidad", reconociendo que ya no sabe con quién hará maldades en la serie, aunque está segura de que seguirá presente en ella y en su personaje.

Amanda Cárdenas, con su dulzura característica, le ha dado las gracias por todo "lo que le ha aportado y le ha deseado lo mejor en su camino".

El cariño de todos sus compañeros

Javier Beltrán asegura que la fábrica quedará en buenas manos, mientras que Alba Brunet confiesa que echa de menos a Alain, aunque no a su personaje, y siente los pasillos del set mucho más vacíos sin él: "Me gustaría que volvieras a vernos", ha dicho con nostalgia.

Guillermo Barrientos, por su parte, siente que se ha quedado huérfano de ese primo maldito que lo tenía "todo el día con el pie en el cuello".

Candela Cruz ha recordado con cariño el #AguantaJesús que tanto defiende, porque "bicho malo nunca muere", y le ha agradecido todos los momentos compartidos entre guitarras y bailes.

Carolina Lapausa, desde su primera escena juntos, ha disfrutado trabajando con él y ha aprendido mucho.

José Milán espera que no sea la última vez que coincidan, mientras que Isabel Moreno sueña con un futuro donde sus personajes, Claudia y Jesús, vivan un romance inolvidable.

Agnès Llobet también lo echará de menos, y Juanjo Puigcorbé ha querido despedirse con unas palabras que ya le ha dicho en persona, pero que reafirma: "Ha sido un auténtico placer conocerte y espero seguir trabajando contigo donde sea".

Alain Hernández deja Sueños de libertad, pero su legado y el cariño de sus compañeros demuestran que su paso por la serie ha sido mucho más que un trabajo: ha sido una experiencia inolvidable.

¡Echaremos de menos a Jesús de la Reina!