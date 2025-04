Choque entre don Pedro y María: él le deja claro que las cosas se hacen a su manera

María le ha hecho una visita a don Pedro antes de la primera junta de accionistas a la que ella va a acudir.

Ella tenía una idea premeditada sobre el pacto que había hecho con él: quiere que se interrumpa su nulidad matrimonial cuanto antes, y eso solo depende de Pedro.

Sin embargo, él le ha pedido paciencia, y le ha explicado que es él quien marca los tiempos... ¡No va a ceder a los chantajes de María!

"Tú vas a votar a favor de lo que quiero, porque a mí me da igual ya si me apoyas o no, ya soy director de la fábrica", ha dicho sentenciando.

Duque se ha quedado con cara de póker, ya que es cierto que, si Pedro rompe su pacto, es ella la única que sale perdiendo... ¿Votará a su favor en la junta o se revelará contra él?